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Antalya'da şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi

Antalya'nın Manavgat, Alanya ve Serik ilçelerinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Manavgat'ta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi.

Mustafa Taş, Mert Cantürk, Servet Tümer, Utku Şimşek  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
Antalya'da şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi Fotoğraf: Mustafa Taş/AA

Antalya/Ankara

Manavgat'ta yaklaşık 1,5 saat süren yağış sonrası Milli Egemenlik, Aydınevler, Sarılar mahallelerinde bodrum ve zemin kattaki birçok ev ve dükkan ile Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı.

İlçedeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu, Side Kavşağı'nda da birçok araç yolda kaldı. D-400 kara yolunun bir bölümünde sürücüler güçlükle ilerledi.

Vatandaşlar ve belediye ekipleri su baskını oluşan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.

Alanya ilçesinde de Konaklı ve Payallar mahallelerinde şiddetli yağış etkili oldu. Bazı yollarda ve arazilerde su birikintileri oluştu.

Serik ilçesinde ise D-400 kara yolunda oluşan su birikintisinde sürücülerin temkinli ilerleyişi, yolcu otobüsünün içinden görüntülendi.

Manavgat'ta şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişi güvenli alanlara tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta mahsur kalan 236 kişinin ekiplerin çalışması sonucunda güvenli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yaşanan aşırı yağışlarda Manavgat ilçemize 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düşmüştür. Yağış nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar gelmiş olup, ekiplerimiz müdahaleye devam etmektedir. Mahsur kalan 236 vatandaşımız, ekiplerimizin çalışması sonucunda sağlıklı şekilde güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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