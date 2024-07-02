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Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Talha Koca, Muhammet Mutaf, Yunus Hocaoğlu  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Erzurum

Kentte akşam saatlerine doğru aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı. Aziziye Köprüsü alt geçidinde su birikintisinde mahsur kalan iki araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

Kentteki Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kent genelindeki cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu gözlendi.

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