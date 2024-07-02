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Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yusuf Koyun, Mehmet Sancakzade  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana

AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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