Dolar
27.11
Euro
28.96
Altın
1,923.07
ETH/USDT
1,581.80
BTC/USDT
26,534.00
BIST 100
7,941.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Erzurum'da, yürütülen çalışmalar neticesinde bir PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Selami Küçükoğlu  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca örgüt mensuplarına yönelik yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bir teröristin kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Erzurum Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim olması sağlanan teröristin Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'ndan alınarak kente getirildiği bildirildi.

Ailesiyle görüştürülen PKK'lı terörist, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı
Kerkük Valiliğinden "ihmale uğrayan" Türkçenin şehirde resmi dillere eklenmesi talimatı
Malatya Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konutun aralıkta teslim edilmesi planlanıyor
Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Bahçelievler'de kolonu patlayan 5 katlı bina mühürlendi

Benzer haberler

Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Erzurum'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Erzurum'daki Buz Müzesi'nde atık metalden heykellerle temiz çevre mesajı veriliyor

Türkiye Tekvando Federasyonu, son dönemdeki başarıları Paris'te sürdürme peşinde

"2025 EİT Turizm Başkenti" seçilen Erzurum yazın da turistleri ağırladı

"2025 EİT Turizm Başkenti" seçilen Erzurum yazın da turistleri ağırladı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü 18 kişi yaralandı
KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek

KOSGEB'den Erzurum'da girişimcilere 13 yılda 145 milyon liralık destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet