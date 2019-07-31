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Yabani hayatın renkli kareleri fotokapanlara yansıdı

Erzurum'un Olur ilçesinde bulunan sarıçam ormanlarındaki yabani hayvanların yaşamını yansıtan renkli kareler, fotokapan ve videokapanlar ile kayıt altına alındı.

Fırat Özdemir   | 31.07.2019
Yabani hayatın renkli kareleri fotokapanlara yansıdı

Erzurum

Erzurum'un Olur ilçesindeki sarıçam ormanlarına yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar, yörede yaşayan ayı, vaşak, tavşan, domuz, porsuk gibi yabani hayvanların yaşamına ilişkin görüntüleri kaydetti.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Ormanağzı Mahallesi'nde bulunan sarıçam ormanlarındaki yaban hayvanlarının popülasyonunun tespit edilip, hayatlarının araştırılması amacıyla bir süre önce farklı noktalara 12 fotokapan ve videokapan yerleştirildi.

Ekiplerin, izleme, takip ve alan araştırmalarıyla yaklaşık 3 ay süren çalışmalarının ardından sarıçam ormanlarında yabani hayvanların yaşamına ilişkin renkli ve ilginç görüntülere ulaşıldı.

Hayvanların fark edemeyeceği ve doğal ortama uygun noktalara yerleştirilen fotokapan ve videokapanlar sayesinde vaşak, ayı, kurt, domuz, tavşan, porsuk, gelincik gibi yabani hayvanlar doğal ortamında görüntülendi.

Tavşanların kavgası

Annesi ile yiyecek arayışı esnasında fotokapanın kurulduğu alana gelen ve fotokopanı fark eden bir yavru ayının fotokapanı incelemesi renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre fotokapanı inceleyen yavru ayı daha sonra uzaklaştı.

Ormanlık alanda tavşanların doğal ortamındaki hareketli dansı ve yer kavgası da fotokapanlarca kayıt altına alındı.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları başmühendisi Yaşar Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotokapan çalışmalarının doğal ortamda yer alan memeli türlerin aktüel popülasyonu hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla yapıldığını belirtti.

"Vaşak, yöremizde yoğun şekilde gözlendi"

Ayhan, yaban hayatı envanter tekniklerinden dolaylı sayım teknikleri içerisinde yer alan fotokapan yönteminin uygulandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışma sonucunda vaşak, ayı, kurt, yaban domuzu, porsuk, sincap, gelincik gibi türler tespit edilmiştir. Bu türlerden özellikle vaşak, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) küresel ölçekte Türkiye'deki tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde 'neredeyse tehdit altında' kategorisinde bulunmaktadır. Türkiye'deki en önemli etçil türlerden ve ekosistemlerin sağlığı açısından gösterge türler arasında yer alan vaşak, yöremizde çok yoğun şekilde gözlemlenmiştir."

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