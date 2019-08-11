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Yaşam

Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, defineciler tarafından tahrip edilen tarihi kümbette yapılan kazıda, üzerinde "Sultan Alaaddin" yazısı olan sanduka bulundu.

Yunus Okur   | 11.08.2019
Kümbet kazısında 'Sultan Alaaddin' yazılı sanduka bulundu

Erzurum

İlçeye bağlı Ovaköy mahallesindeki tarihi kümbetin defineciler tarafından iş makinesiyle tahrip edildiğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

Konunun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı.

Büyük bölümü toprak altında olan kümbetin gün yüzüne çıkarılması için 12 kişilik kazı ekibinin bölgede yaptığı çalışmada, sandukalar, kitabeler ve insan kemiklerine rastlandı.

Sandukaların birinde "Sultan Alaaddin" yazısı tespit edildi

Ekiplerin ayrıntılı çalışmasında, sandukaların birinde "Sultan Alaaddin" yazısı olduğu belirlendi. Kazıdan çıkan 8 mezardan birinin Selçuklu Sultanı 2. Alaaddin Keykubat'a ait olabileceği belirtildi.

Kazı ekibini heyecanlandıran bu bulgu, Selçuklu Sultanı Keykubat'ın Erzurum civarında hayatını kaybettiği bilgisini de destekliyor.

Mezarlardan çıkan insan kemikleri İstanbul'da DNA testine tabi tutulup, Konya'da bulunan Selçuklu sultanlarının DNA sonuçlarıyla karşılaştırılacak.

DNA testiyle mezarların kimlere ait olduğu belirlenecek

DNA sonuçlarına göre mezarın Keykubat'a ait olup olmadığı ve diğer mezarların kimlere ait olduğu belirlenecek.

Tarihi kaynaklardan aktarılan Sultan Keykubat'ın zehirlenerek hayatını kaybettiği bilgisi de DNA testiyle kesinleşecek.

Öte yandan tarihi kümbetten çıkan sandukalar ve kitabeler, İl Müze Müdürlüğünde muhafaza altına alındı.


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