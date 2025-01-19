Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.
Erzurum
Kentte akşam başlayan ve aniden bastıran kar yağışıyla caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.
Soğuk havanın da etkisiyle kar yağışıyla yollarda buzlanma oluştu.
Tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.
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