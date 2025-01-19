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Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından, kent merkezi beyaza büründü.

İlhami Erkılıç  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Erzurum'da kar yağışı ve tipi etkili oldu Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Kentte akşam başlayan ve aniden bastıran kar yağışıyla caddeler, sokaklar ve araçlar karla kaplandı.

Soğuk havanın da etkisiyle kar yağışıyla yollarda buzlanma oluştu.

Tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar karlı yollarda ilerlemekte zorluk çekti.



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