Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,428.30
BTC/USDT
105,177.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Filistinli esirlerin serbest bırkalacağı Ofer Cezaevi'ni gören noktadan yayındayız. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu. -VTR-
logo
Gündem

Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu yolda göçük meydana geldi, bir evi su bastı.

Ali Rıza Akkır  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Muğla

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yolda büyük çukur oluşurken, çıkan tazyikli su bir süre boşa aktı. Patlama nedeniyle bir evi de su bastı.

İhbarın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, polis ekipleri güvenlik tedbiri aldı.

Ekiplerce hattın tamiri için onarım çalışması başlatıldı.

Öte yandan, patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, patlama anı ile park halindeki otomobilin sahibi tarafından bölgeden uzaklaştırılması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi
Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor

Benzer haberler

Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Bodrum'da isale hattının patlaması sonucu yolda göçük oluştu

Bodrum'a su sağlayan Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyeleri yükseldi

Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı

Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında

Hatay'da freni arızalanan kamyonun 5 araca çarpması güvenlik kamerasında
Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü

Muğla ve Aydın'da geçen yıl 384 yangında 3 bin 466 hektar alan zarar gördü
Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Sevinçten havalarda" adlı fotoğrafı seçti

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Sevinçten havalarda" adlı fotoğrafı seçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet