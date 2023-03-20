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Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan sağanak köy yolunda taşkınlara yol açtı.

Kemal Özdemir  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu

Erzincan

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde bulunan sulama kanalının yağışın ardından taş ve çamurla dolması üzerine bazı yollar su altında kaldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köye gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, tıkanan su kanalını açarak yoldaki taşlar ve çamuru temizledi.

Yerleşim yerlerinde ise olumsuzluğun bulunmadığı öğrenildi.

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