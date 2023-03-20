Dolar
19.01
Euro
20.28
Altın
1,988.97
ETH/USDT
1,763.00
BTC/USDT
27,663.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Kahramanmaraş merkezli depremler ile Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenleyeceği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Konferansta, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil edecek. Bakan Çavuşoğlu, konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın annesi Fatma Saadet Yılmaz'ın cenaze törenine katılacak.

(Bingöl/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile baş başa görüşme yapacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda "2023 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'nda 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan, 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlıklara başlayacak.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un basın toplantısının ardından ay-yıldızlı ekip ilk çalışmasını yapacak.

(İstanbul/14.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 27. haftası Sakaryaspor-Bodrumspor mücadelesiyle tamamlanacak.

(Sakarya/20.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 27. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor-Amed Sportif Faaliyetler, Kırmızı Grup'ta Kocaelispor-Pazarspor maçlarıyla sona erecek.

(Batman/14.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe Alagöz Holding maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet