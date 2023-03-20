Dolar
19.01
Euro
20.28
Altın
1,987.89
ETH/USDT
1,762.00
BTC/USDT
27,660.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Özgün Tiran  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Kırklareli

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Kırklareli'nin Akalar Mahalle Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine, seçmen listelerinin bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını belirterek, isimlerin listelerden kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kent sakinlerinden Orçun Mut ise vatandaşlık görevini yapmak amacıyla ismini kontrol ettiğini dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'daki muhtarlıklarda da seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Erzincan'da sağanak taşkınlara neden oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi
Hatay'da konteyner kent alanları için "geçici el koyma" kararı alındı

Benzer haberler

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Kazakistan’da Meclis ve yerel meclis seçimlerinde oy verme işlemi başladı

AK Parti seçim için yurt dışı çalışmalarını Belçika'da başlattı

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde seçim nedeniyle hafta sonu mesaisi başladı

Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde seçim nedeniyle hafta sonu mesaisi başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Seçim ittifakı için süreç başladı

Seçim ittifakı için süreç başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet