Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.
Kayseri
Sabah saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, üst kesimler karla kaplanırken 2 bin 200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölgede de kar yağışı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.