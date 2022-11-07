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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine başsağlığı diledi.

Ali Kemal Akan   | 07.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Mustafa Öztürk ile İsmail Esmer'in ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

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