Dolar
18.54
Euro
18.58
Altın
1,675.84
ETH/USDT
1,598.20
BTC/USDT
20,824.00
BIST 100
4,331.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Bursa'daki Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 48'e, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 5'e düştü.

Cem Şan   | 07.11.2022
Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Bursa

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), sosyal medya hesabından Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranlarını açıkladı.

Paylaşımda Doğancı Barajı'nın doluluk oranının yüzde 48, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının ise yüzde 5 olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Azerbaycan ve Türkiye'nin uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması çok önemli
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da yapıldı
Kars-Erzurum arasındaki Taşlı Güney-2 Viyadüğü hizmete açıldı
Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Benzer haberler

Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Bursa'da barajlardaki doluluk oranı paylaşıldı

Bursa'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 110 şüpheliden 95'i gözaltına alındı

Uludağ'ın eteklerinde mahsur kalan 2 paraşütçü kurtarıldı

Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu

Otomotiv ihracatı ekimde 2,65 milyar dolar oldu
Bursalı firma yılda 2 milyon protez diş üretiyor

Bursalı firma yılda 2 milyon protez diş üretiyor
Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday tohumuyla ekonomiye kazandırılıyor

Bursa'da atıl tarım arazileri yüksek verimli buğday tohumuyla ekonomiye kazandırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet