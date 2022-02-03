Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı güneşte 59 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Ankara
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi.
Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.
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