Dolar
13.61
Euro
15.37
Altın
1,805.45
ETH/USDT
2,646.20
BTC/USDT
36,910.00
BIST 100
2,002.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle araçlar su altında kaldı. - VTR
logo
Gündem

Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Mehmet Şah Yılmaz   | 03.02.2022
Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin stratejik ortak Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutladığı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini vurguladı.

Bakanlık, Türkiye'nin Ukrayna ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, "Stratejik ortağımız Ukrayna ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Ukrayna ile ilişkilerde karşılıklı anlayış, güven ve ortak menfaatler temelinde son yıllarda kayda değer bir ilerleme yaşandığı, bu durumun, bölgenin barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğu belirtilerek, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemekte, bu çerçevede Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamakta, Donbas'ta ise uluslararası hukuka uygun şekilde barışçıl bir çözümü savunmaktadır." denildi.

Ukrayna ile Türkiye arasında dostluk ve iş birliği köprüsü kuran Kırım Tatar Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması için ortaya konulan ortak çabaların Türkiye-Ukrayna ilişkilerini daha da güçlendirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Kiev'de Cumhurbaşkanı'mızın katılımlarıyla düzenlenmekte olan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 10. Toplantısı sırasında ve önümüzdeki dönemde muhtelif vesilelerle atılacak karşılıklı adımlar, ikili iş birliğimizin kapsamının genişletilmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünde, halklarımızın refah ve esenliği için iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi teyit ediyoruz."

Türkiye ve Ukrayna, diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 3 Şubat 1992'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı.

İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçildi.

Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yılı münasebetiyle bugün, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK Kiev'de toplanacak.

Türkiye, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklamada, "Ortak sınırımız olmasa da komşu olarak gördüğümüz ve Türkiye için önemli bir dost ve stratejik ortak olan Moldova'yla ilişkilerimizin 30 yıl içerisinde karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Stratejik ortaklığımız, ülkelerimiz arasındaki dostluğun ulaştığı seviyenin somut yansımasıdır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Moldova'nın toprak bütünlüğünü, istikrarını, refahını ve kalkınmasını geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de desteklemeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Moldova'da yaşayan soydaş Gagavuzların iki ülke arasında örnek dostluk ve iş birliği köprüsü kurduğu, güçlü Moldova ile gelişen müreffeh bir Gagavuz Yeri'nin, Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da güçlendirmeye devam edeceğine inancın tam olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki on yıllarda ikili ilişkilerin her alanında çok yönlü iş birliğimizi daha da üst seviyelere çıkarmak hedefinde Moldovalı dostlarımızla birlikte çalışma irademizi teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 891 bine yaklaştı

Benzer haberler

Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Türkiye, Ukrayna ve Moldova ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladı

Ukrayna, Türkiye ile 12 yeni anlaşma imzalamayı planlıyor

FlyOne'ın uçağı Ermenistan'dan İstanbul'a ilk uçuş için Erivan'dan havalandı

FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor

FlyOne Ermenistan'dan İstanbul seferlerine başlıyor
Dışişleri Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Kavala kararına tepki
Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar gelir sağladı

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda 1,2 milyar dolar gelir sağladı