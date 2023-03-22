Emniyet'ten Polis Özel Harekat'ın 40. kuruluş yıl dönümüne özel video
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Özel Harekat Başkanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir video yayımlandı.
Durmayız...— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 21, 2023
Yorulmayız...
Pes etmeyiz...
Polis Özel Harekat 40 yaşında 🧿
🎙️Kahraman Gazimiz Komiser Koray Tunçel pic.twitter.com/fA6OIpcX3B
EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında." ifadeleri kullanıldı.
Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara'da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.