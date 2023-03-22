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Emniyet'ten Polis Özel Harekat'ın 40. kuruluş yıl dönümüne özel video

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Polis Özel Harekat Başkanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan videoyu resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cankut Taşdan  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Emniyet'ten Polis Özel Harekat'ın 40. kuruluş yıl dönümüne özel video

Ankara

Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından bir video yayımlandı.

EGM'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Durmayız... Yorulmayız... Pes etmeyiz... Polis Özel Harekat 40 yaşında." ifadeleri kullanıldı.

Çekimleri; Van, Hakkari, Batman, Trabzon, Rize, Antalya, İstanbul ve Ankara'da Özel Harekat polislerince gerçekleştirilen video, teröristlerin saldırısı sonucu gazi olan Komiser Koray Tunçel tarafından seslendirildi.

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