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Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Eminönü'nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı.

Mücahit Türetken  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Istanbul

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.


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