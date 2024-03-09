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Fatih'te motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi

Mehmet Ali Derdiyok, Berfin Kıraç  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Fatih'te motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi

İstanbul

Fatih'te, motosikletliye çarpan tramvayın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Laleli Durağı yakınlarında, dün, motosiklet sürücü İsmail Kurt (36), hakimiyetini kaybederek solundan geçmeye çalıştığı seyir halindeki tramvayın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Raylar ile tramvay arasına sıkışan motosiklet sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan vatman R.G.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, tramvay kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tramvayın yanından geçmeye çalıştığı sırada hakimiyetini kaybeden İsmail Kurt'un düşerek tramvayın altında kaldığı anlar yer alıyor.

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