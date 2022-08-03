Emine Erdoğan'dan Van Gölü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Gölü ve çevresinin sit alanı ilan edilmesine ilişkin, "Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başlattığımız Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni Van Gölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegane değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Başlattığımız "Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"nın nihayetinde ülkemizin mavi şöleni #VanGölü ve çevresi sit alanı ilan edildi. Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç. Hayırlı olsun. @csbgovtr pic.twitter.com/9qwR0FyZYB— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 3, 2022