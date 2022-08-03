Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Akıncı insansız hava aracının (İHA), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.
Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/DUiw3iwJhd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 3, 2022
Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." mesajına da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.