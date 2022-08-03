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Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Akıncı insansız hava aracının (İHA), Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katıldığını bildirdi.

Harun Kutbe   | 03.08.2022
Üç Akıncı İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun." mesajına da yer verildi.

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