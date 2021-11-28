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Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı

Emine Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile eşine misafirperverlikleri dolayısıyla şükranlarını iletti.

Mehmet Tosun   | 28.11.2021
Emine Erdoğan'dan 'Türkmenistan' paylaşımı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Emine Erdoğan, gösterdikleri Türkmen misafirperverliği dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile eşi Ogulgerek Berdimuhamedova'ya şükranlarını iletti.

Erdoğan, Twitter hesabından beraber yer aldıkları bir fotoğrafı paylaşarak, "Aşgabat ziyaretimiz boyunca bize geleneksel Türkmen misafirperverliğini gösteren Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve kıymetli eşi Ogulgerek Hanıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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