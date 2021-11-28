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Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka köyünde PKK'lı teröristlerce 32 yıl önce katledilen 28 kişi için mevlit okutuldu.

Sayim Harmancı   | 28.11.2021
Hakkari'de terör örgütü PKK'nın katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından katledilen Aykut ve Boz ailelerine mensup 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nin desteğiyle düzenlenen programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, aile bireylerine başsağlığı diledi.

Terör örgütünün çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanları kalleşçe katlettiğini belirten Akbıyık, her zaman şehit yakınlarının yanında olduklarını aktardı.

Akbıyık, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Mevlidi şerif okunmasının ardından saldırıda hayatını kaybeden siviller ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Resul Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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