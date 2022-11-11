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Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur." ifadesini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin   | 11.11.2022
Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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