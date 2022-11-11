Emine Erdoğan'dan Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza bırakacağımız yegane miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur. Cana can, Türkiye Yüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Çocuklarımıza bırakacağımız yegâne miras, toprakla buluşturduğumuz tohumdur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2022
Cana can, #TürkiyeYüzyılı'na nefes olacak her bir fidanın ömrü asırlık olsun.#MilliAğaçlandırmaGünü 🌿 pic.twitter.com/TqizgVmv76