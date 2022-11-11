"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Dışişleri Bakanlığı bahçesine 44 fidan dikildi
Ankara
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye'nin sıfır atık konusunda Birleşmiş Milletlere (BM) bir karar tasarısı sunduğunu belirterek "Şimdiden 40'a yakın ülkenin, girişimimizde eş sunucu olması attığımız bu adımın önemini göstermektedir." dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcıları Sedat Önal ve Serim ile Dışişleri Bakanlığı mensupları, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Bakanlığın bahçesinde 44 ağaç dikti.
Bakanlık bahçesinde düzenlenen ağaç dikme etkinliğinde konuşan Serim, 2019’dan bu yana her 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlandığını belirterek ağaç dikme seferberliğine Bakanlık olarak katılmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.
Bugün Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi'nde de ağaç dikme töreni yapılacağını kaydeden Serim, "Türkiye olarak küresel hiçbir soruna kayıtsız kalmadığımız gibi iklim değişikliği ve çevrenin korunmasında da üzerimize düşen yenilikçi projelerle birlikte bu hususlarda katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne de Bakanlık olarak katılım sağlandığını aktaran Serim, "Bu başarılı proje, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programının (BM Habitat) en iyi projeleri arasında yer almıştır. Son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da sıfır atık konusunda bir karar tasarısı sunduk. Şimdiden 40'a yakın ülkenin, girişimimizde eş sunucu olması attığımız bu adımın önemini göstermektedir." diye konuştu.
Sıfır atık çalışmalarının Bakanlıktaki uygulamasına değinen Serim, bu kapsamda 1,5 tona yakın kompost gübre üretildiğini ve bunların bahçede kullanıldığını dile getirdi.
Bakanlığın bahçesi "Yeşil Diplomasi Merkezi"
Serim, Bakanlığın bahçesinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun misafirlerini ağırladığı bir yer olduğuna dikkati çekerek "Bahçemiz bu anlamda aslında 'Yeşil Diplomasi Merkezi' de olmuş durumda." dedi.
Bakanlığın bahçesinde, hayatını kaybeden Dışişleri mensupları adına ağaçların dikilip hatıralarının yaşatıldığını söyleyen Serim, "Bugün de 17 Nisan 2018 Benin'de genç yaşta vefat eden Kotonu Büyükelçimiz merhum Turgut Rauf Kural anısına bir ağaç diktik. Rahmetli Büyükelçimizin babası da 1972'de Moskova Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada maalesef kalp krizinden hayatını kaybetmişti." ifadelerini kullandı.
Serim, bugün dikilen 44 fidanla dünyanın birçok noktasında dikilecek fidanların tüm canlılara nefes olmasını ümit ettiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.