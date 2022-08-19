Emine Erdoğan'dan KADEM'e teşekkür mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında görüştüğü Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Kadın ve aile odaklı faaliyetleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 19, 2022
Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. @kademorgtr pic.twitter.com/SbYUfmH0kB