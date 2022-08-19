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Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak nedeniyle tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı.

Orhan Yoldaş   | 19.08.2022
Malatya'da sağanak nedeniyle tarım işçilerinin çadırlarını su bastı

Malatya

Aşağıulupınar Mahallesi'nde sağanak sonrası tarım işçilerinin çadır kurduğu alanda su taşkınları oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dere yatağında çadır kuran 60 işçiyi güvenli bölgeye taşıdı.

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