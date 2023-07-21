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Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet

Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfınca depremzedeler yararına düzenlenecek "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" etkinliği için hayırseverlere davette bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet

Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Vakfın paylaştığı "Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanımız Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleri ve katılımları ile 22-25 Temmuz'da İstanbul'da... Tüm halkımız çarşımıza davetlidir." yazılı gönderiyi alıntıladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İnsan başkalarını iyileştirdikçe aslında kendini iyileştirir. Yüreklerimizde dinmeyen bir sızı olan depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak için koşmayı hiç bırakmadık. Gelin, asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren seferberlik ruhunu devam ettirelim. Tüm hayırseverlerimizi Şule Yüksel Şenler Vakfının 'Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı'nı destekleriyle bereketlendirmeye davet ediyorum."


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