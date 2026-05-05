Emine Erdoğan, "Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, nice sağlıklı başlangıçlara eşlik etmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaşım Emine Erdoğan, "Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, nice sağlıklı başlangıçlara eşlik etmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veren tüm ebelerin Dünya Ebeler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Dünya Ebeler Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Doğum yaşamın bir mucizesi. Bu mucizenin ilk tanığı ebelerimiz, doğal doğum deneyiminde annelerin en önemli rehberi. Ellerine doğan hayatların sağlığı için büyük bir özveriyle emek veriyorlar. Tüm ebelerimizin Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, nice sağlıklı başlangıçlara eşlik etmelerini diliyorum."

