Son yıllarda üretim ve ihracatını güçlendiren Türk karavan sektörü, AR-GE yatırımları, coğrafi avantajı ve esnek tasarım kabiliyetiyle küresel pazarda önemli oyunculardan biri olma yolunda ilerliyor.

Türk karavan sektörü AR-GE yatırımlarıyla küresel rekabet gücünü artırıyor Son yıllarda üretim ve ihracatını güçlendiren Türk karavan sektörü, AR-GE yatırımları, coğrafi avantajı ve esnek tasarım kabiliyetiyle küresel pazarda önemli oyunculardan biri olma yolunda ilerliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, karavan sektörü, özellikle Kovid-19 salgını sonrasında dünyada hızlı büyüyen mobil yaşam ve alternatif turizm alanlarından biri olarak öne çıktı.

Türkiye'de de karavan üretimi ve ihracatı bu dönemle yükselişe geçerken yerli üreticiler Almanya'dan Fransa'ya, Avusturya'dan Birleşik Krallık'a kadar çok sayıda pazara ihracat gerçekleştiriyor. Ticaret Bakanlığı da sektördeki bu süreçleri, ihracat destekleri, mevzuat düzenlemeleri ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleriyle koordine ediyor.

Karavan ticaretinde 4 ayda 2,8 milyon dolarlık fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında 4,1 milyon dolarlık karavan tipi ikamet veya kamp yapmaya mahsus römork ve yarı römorklar ihraç edildi. Buna karşın aynı dönemde 1,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Böylelikle Türkiye, bu yılın ocak-nisan döneminde karavan ticaretinden 2,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde etti. Söz konusu dönemde en fazla karavan 906,3 bin dolarla Almanya'ya satıldı. Bu ülkeyi sırasıyla 713,7 bin dolarla Birleşik Krallık, yaklaşık 376 bin dolarla Fransa, 340,9 bin dolarla Avusturya, 332,9 bin dolarla İspanya takip etti.

"Sektör stratejik bir sanayi ve turizm kolu haline geldi"

Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, AA muhabirine, Türk karavan sektörünün stratejik bir sanayi ve turizm kolu haline geldiğini söyledi.

Fazlıoğlu, Türkiye'nin çekme ile motokaravan, campervan (kamp aracı) ve entegre modellerde iyi bir üretim ekosistemine sahip olduğunu, kayıtlı üreticilerle yıllık imalat kapasitesinin arttığını bildirdi.

Sektörün, yan sanayi ve tedarik zinciriyle güçlendiğini vurgulayan Fazlıoğlu, "Doğa turizminin yükselişi, bireysel ve özgür yaşam felsefesinin kalıcı hale gelmesiyle önümüzdeki 10 yıllık süreçte sektörde en az yüzde 40 bandında sürdürülebilir bir büyüme öngörüyoruz. Kamu, özel sektör ve akademi işbirliğiyle hazırladığımız '2035 Sektör Yol Haritası' vizyonumuz da Türkiye'yi küresel pazarda en büyük 3 oyuncudan biri yapmayı hedeflemektedir." dedi.

Fazlıoğlu, sektörün güçlenmesi için iki temel önceliğe dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Üretim kalitesini korumak adına Avrupa normlarının, özellikle gaz ve elektrik tesisat güvenliğini ilgilendiren EN 1949 gibi standartların Türkiye'de tüm üreticiler için zorunlu ve denetlenebilir hale gelmesini istiyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Diğer sanayi kollarında olduğu gibi bizde de ciddi bir kalifiye personel sıkıntısı baş gösterdi. Meslek liseleri ve üniversiteler bünyesinde karavan imalatı, tasarımı ve mobilya işçiliği üzerine özel bölümlerin veya sertifika programlarının açılması en büyük taleplerimizden biri. Motokaravanlardaki yüksek ÖTV oranlarının esnetilmesi de iç pazarı canlandıracağı gibi üreticilerimizin küresel AR-GE yatırımları için sermaye oluşturacaktır."

Fazlıoğlu, "merdiven altı" üretimin de sektöre zarar verdiğine işaret ederek, hiçbir standarda uymayan, kayıt dışı çalışan, mühendislik onayı olmayan yapıların piyasada haksız rekabet oluşturduğunu dile getirdi.

Bu durumun AR-GE yatırımı yapan, istihdam sağlayan ve Avrupa standartlarında üretim yapan kurumsal firmaların pazar payını baltaladığını vurgulayan Fazlıoğlu, "Üstelik bu kalitesiz üretimler, kullanıcıların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İskandinav ve Körfez ülkeleri ihracatta hedef pazarlar arasında

Fazlıoğlu, Türkiye'nin özellikle karavan kültürünün önemli noktalarından Avrupa pazarlarına ihracat yapıyor olmasının, yerli üretim kalitesinin tescili niteliğini taşıdığını ifade etti.

Türk karavanlarının tercih edilmesindeki en büyük etkenin, yüksek esneklik ve inovasyon yeteneği ile fiyat-performans dengesi olduğuna dikkati çeken Fazlıoğlu, "Avrupalı dev üreticiler genellikle standart bant üretimi yaparken Türk üreticileri AR-GE yatırımlarıyla modern iç mekan çözümleri, hafif ve dayanıklı malzemeler, enerji verimliliği sağlayan ileri teknolojik altyapılar sunabilmektedir. Coğrafi lojistik avantajımız ve esnek tasarım kabiliyetimiz, bizi Avrupalı tüketicinin gözünde çok cazip bir noktaya taşıyor." dedi.

Fazlıoğlu, gelecek dönemde Avrupa pazarındaki payı derinleştirerek, özellikle İskandinav ülkeleri, ABD, Kanada ve Körfez ülkelerine ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

"Kontrolsüz satın alma dönemi bitti, tüketici bilinçli"

Yaz sezonunun başlaması ve havaların ısınmasıyla karavan satışlarında hareketlilik gözlemlendiğini belirten Fazlıoğlu, ekonomik sebeplerle yaz sezonundaki bu canlanmanın geçmiş yıllarda yakalanan yüksek satış ve üretim hacminin gerisinde kaldığını bildirdi.

Fazlıoğlu, geçmiş yıllardaki "panik ve kontrolsüz satın alma" döneminin bittiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüketici artık daha bilinçli, sadece bir 'yürüyen ev' değil, bağımsız enerji sistemleri (lityum bataryalar, güneş panelleri) ve akıllı ev otomasyonları arıyor. Ancak ekonomik şartlar tüketicileri zorladıkça, merdiven altı üreticilerin yarattığı fiyat illüzyonu, sektörel büyümemizin önünü tıkamaya devam ediyor."