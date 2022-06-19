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Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Sefa Mutlu   | 19.06.2022
Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

İstanbul

Emine Erdoğan mesajında, "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarını sunduğunu belirtti.

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Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

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