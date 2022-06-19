TÜBA 30 personel alacak
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 30 personel istihdam edecek.
Ankara
TÜBA'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere, uzman, avukat, idari uzman, memur, mütercim, arşiv memuru, sekreter, şoför, grafiker, kütüphaneci, programcı, teknisyen ve hizmetli kadrolarına 30 personel alınacak.
Başvurular 25 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.