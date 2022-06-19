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TÜBA 30 personel alacak

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 30 personel istihdam edecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 19.06.2022
TÜBA 30 personel alacak

Ankara

TÜBA'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara ve İstanbul'da istihdam edilmek üzere, uzman, avukat, idari uzman, memur, mütercim, arşiv memuru, sekreter, şoför, grafiker, kütüphaneci, programcı, teknisyen ve hizmetli kadrolarına 30 personel alınacak.

Başvurular 25 Temmuz'a kadar gerçekleştirilebilecek.

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