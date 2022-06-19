Dolar
17.32
Euro
18.18
Altın
1,839.67
ETH/USDT
965.90
BTC/USDT
18,593.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Priştine’de Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli'yi, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi.

Mümin Altaş   | 19.06.2022
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ferhat Derik kod adlı terörist Hüseyin Şibli, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirildi.

Kandil'deki terör elebaşlarının, terörist Şibli'nin bölge dışı üçüncü ülkelerle çıkar ilişkisi kurarak Irak'ta yeni bir terör yapılanması oluşturmayı hedefledikleri belirlendi.

MİT'in Türkiye-Irak sınırının 275 kilometre derinliğindeki operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirilen Şibli, sözde Kandil yönetiminin Suriye'deki yapılanmasının önemli isimleri arasında gösterilen "Şahin Cilo" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in en yakınındaki isimlerden biriydi.

Helep, Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerini sürdürdü

Aslen Suriye/El-Malikiyeli olan Hüseyin Şibli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'ya katıldı.

Terörist Şibli, Suriye'nin Halep kentiyle Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Kandil'de terörist faaliyetlerde bulundu, 2014'te Suriye'de PKK'nın kontrol sağladığı yerleşim yerlerinden sorumlu sözde yürütme konseyi üyeliğine getirildi.

Terörist Şibli, 2019'dan itibaren terör örgütünün sözde Suriye özerk yönetimi merkez konseyi eş başkanı olarak faaliyet yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Yargıtay Başsavcılığımızdaki iş yükü 92 bin dosyaya indi
TBMM Başkanı Şentop'tan, Para Yüzme Milli Takımı'na tebrik
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi
TÜBA 30 personel alacak
Emine Erdoğan'dan 'Babalar Günü' mesajı

Benzer haberler

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi

Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon