Emine Erdoğan'dan "Aile Yılı" paylaşımı
Emine Erdoğan, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına kıymetli bir adım olduğunu ifade etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile Yılı'na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Aile, sevginin ve huzurun temeli, bireyin özü, toplumun harcıdır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır. Aile Yılı'nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları güçlendirmesini temenni ediyorum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Aile, sevginin ve huzurun temeli; bireyin özü, toplumun harcıdır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 13, 2025
2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi, bu yüce değeri koruma ve yüceltme adına çok kıymetli bir adımdır.#AileYılı’nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, nesiller arasında örülen bağları… pic.twitter.com/6nVfK9ePyJ