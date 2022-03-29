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Dünya

Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 29.03.2022
Emine Erdoğan, Özbekistan'da Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in davetlisi olarak Özbekistan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile başkent Taşkent'te bulunan Elişi Sanatları Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, müzeye gelişlerinde geleneksel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva, ardından dostluk ağacı dikti.

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