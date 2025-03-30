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Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Erdoğan, "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere gittiği ABD'deki programlarından görüntülerin yer aldığı video paylaştı.

Orhan Onur Gemici  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Emine Erdoğan'dan ABD'deki programlarına ilişkin paylaşım

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM Genel Kurulunda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak üzere gittiği ABD'deki programlarından görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Geçmişten geleceğe, yerelden küresele uzanan New York yolculuğumuzu, derin dostluklar, içten paylaşımlar ve güçlü işbirlikleriyle taçlandırdık. İnsanlık ve ortak evimiz için katettiğimiz mesafenin, attığımız anlamlı adımların daha barışçıl ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum."

Paylaşımında, "#UluslararasıSıfırAtıkGünü" etiketini kullanan Emine Erdoğan, New York'ta katıldığı programlardan görüntülerin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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