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Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dünya çapında destekçisi olan Sıfır Atık'ın, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya ve büyümeye devam ettiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Bakan Özhaseki: Sıfır Atık, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya devam ediyor

Ankara

Bakan Özhaseki, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde dünya markası haline gelen ve küresel ölçekte en büyük çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık ile çocuklara daha temiz ve sağlıklı bir dünya bırakacaklarını belirtti.

"Birey değil, birlik olma bilinciyle, dünya çapında destekçisi olan Sıfır Atık, milyonlarca gönüllüsüyle döngüsel ekonomiye her yıl daha fazla katkı sağlamaya ve büyümeye devam ediyor." ifadesini kullanan Özhaseki, her gün daha da genişleyen Sıfır Atık ailesiyle atıkları dönüştürmeyi sürdüreceklerini, atıkların çöp değil, kazanım olacağını vurguladı.

Özhaseki, paylaşımında "Sıfır Atık ile Yaşanabilir Bir Dünya" isimli bugüne kadar yapılan çalışmaların anlatıldığı infografiğe de yer verdi.

Bu kapsamda, şu ana kadar 185 bin binada Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi, 21 milyon kişiye eğitim verildi.

498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 819 milyon metreküp su tasarrufu, 127 milyon varil petrol tasarrufu sağlandı.

5,9 milyon ton sera gazı salınımı önlenirken enerjide 2,6 milyar kilovatsaat, depolama alanından ise 104 milyon metreküp tasarruf edildi.

59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırılırken, geri dönüşümle atıklardan 185 milyar lira gelir sağlandı.

2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2023'te yüzde 34,92'ye çıkarıldı. Bu oranın 2035'te yüzde 60'a yükselmesi hedefleniyor.

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