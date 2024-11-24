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Gündem

Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Mikail Bıyıklı  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" paylaşımı

İstanbul

Emine Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan" öğretmenlerin en büyük saygıyı hak ettiğini belirten Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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