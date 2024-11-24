Emine Erdoğan'dan "24 Kasım Öğretmenler Günü" paylaşımı
Emine Erdoğan, vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan" öğretmenlerin en büyük saygıyı hak ettiğini belirten Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerimiz en büyük saygıyı hak ediyor.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2024
Vatan toprağının her köşesinde fedakârlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. 💐
Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen… pic.twitter.com/0QPOTrVLn7