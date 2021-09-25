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Gündem, TEKNOFEST

Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

Emine Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.

Semra Orkan   | 25.09.2021
Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

İstanbul

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında festivalde gençlerle çekilen fotoğrafına da yer verdi.

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