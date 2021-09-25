Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu

İstanbul
Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
#TEKNOFEST’in gözleri ışıl ışıl enerji dolu genç mucitleri ile bir araya geldik. Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum. pic.twitter.com/jSMsxKGIv5— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 25, 2021
Emine Erdoğan, paylaşımında festivalde gençlerle çekilen fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.