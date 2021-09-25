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Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 26 Eylül Türk Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü faaliyetleri kapsamında, Romanya'da Türkçe'nin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 25.09.2021
Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı

Ankara

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki etkinlikte katılımcılar, eğlenerek Türkçe kelimeler öğrenmenin yanı sıra kendilerine ikram edilen Türkiye'ye özgü tatlıların tadına bakma fırsatı da buldu.

Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, başarılı olanlara Türkçe öğretim malzemelerinin ve hikaye kitaplarının hediye edildiği, çekilişle belirlenen iki kişinin de Türkçe kursu kazandığı bildirildi.

Açıklamada, 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması vesilesiyle etkinlikte çeşitli barış mesajlarının dile getirildiği de belirtildi.

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