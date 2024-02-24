Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ülkenin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
İstanbul
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Berat Gecesi mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yüce Allah’ın ferahlık kapısı olarak açtığı #BeratGecesi’nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının, Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 24, 2024
Ülkemizin ve İslam âleminin Berat Gecesi mübarek olsun. pic.twitter.com/IgYCU5Tj56