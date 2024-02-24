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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şener Toktaş  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu ele geçirildi.

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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
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