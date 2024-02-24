Bitlis'te PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi
Bitlis kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bitlis
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, il merkezi kırsalında 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 fişek, 50 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü ve mayon kutusu ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.