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Elazığ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Suat Öztürk  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Elazığ'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Suat Öztürk/AA

Elazığ

H.A. idaresindeki 06 DP 0785 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde, refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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