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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Sağlık Bakanı Koca: Tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail ile ilgili kararına ilişkin, "Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Sağlık Bakanı Koca: Tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk

Ankara

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi.

İnsanlığın adaletin geri dönüşünü beklediğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı, Gazze'de 26 bin masum insanın ölümüne yol açan insanlık dışı saldırıları sebebiyle İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi, soykırım kapsamındaki fiillerin işlenmesinin önlenmesi için ihtiyati tedbir kararını aldı. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, hastalar ve tüm siviller için bu karardan memnuniyet duyduk. Karar, sadece bir başlangıç yerine geçebilir. İnsanlık, tesellisi olmayan bu yıkıma karşı çok daha fazlasını umuyor, adaletin geri dönüşünü bekliyor."

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