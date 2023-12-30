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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem Fotoğraf: Suat Öztürk / AA

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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