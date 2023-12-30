Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Elazığ Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.