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"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Utku Şimşek  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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