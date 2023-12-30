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Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası sosyal medyada yayınlanan küfürlü video nedeniyle şüpheli A.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.

İsa Toprak  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-4" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'Halkı Kin Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır.

Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir."

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