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EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonunun çökertildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 05.10.2022
EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2022 yıllarında suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 600 suç organizasyonunun çökertildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 5 bin 336 şüphelinin yakalandığı ve bu şüphelilerin arasında "baron" olarak tabir edilen suç örgütü yöneticilerinin de olduğu bilgisi verildi.

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EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
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