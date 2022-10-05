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Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Emre Karaca   | 05.10.2022
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Ankara

Türkiye, İsveç Devlet Televizyonunda (SVT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik hakaretamiz ifadeler ve görüntüler içeren bir programın yayınlanması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'i bugün Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Herrström'e, SVT'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır." ifadelerini kullandı.


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