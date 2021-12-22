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Gündem

Eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bilal Kahyaoğlu, Semih Yüksel   | 22.12.2021
Eğitime kar engeli

Ankara

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren yoğun buzlanma beklendiğinden 23 Aralık Perşembe günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim öğretime uzaktan devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kent genelinde kamuda çalışan işçi ve memurlardan engelli ve hamile olan personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu

Kastamonu'nun Küre, Abana ve Çatalzeytin ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 23 Aralık Perşembe ara verildiği bildirildi.

Giresun

Giresun'un Espiye ve Keşap ilçelerinde kar nedeniyle taşımalı ve köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verilecek.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 23 Aralık Perşembe ilçe merkezinde taşımalı eğitim kapsamındakiler ile köy okullarında eğitim öğretime ara verilecek.

İlçe merkezlerindeki okullarda taşımalı sisteme dahil olmayan öğrenciler ise eğitim öğretime devam edecek.

Öte yandan, Keşap ilçesinde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de yarın izinli sayılacak.


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